مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد بسبب مجلس النواب، وادعاء الجلاد بأنه لا توجد أحزاب حقيقية في مصر، وأنه لم ينجح أي مرشح في مجلس الشيوخ من القوائم الفردية المستقلة.

وفي بداية الحوار قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه لا توجد أحزاب حقيقية في مصر، وأن مجلس النواب هو من يمثل الشعب، ولكن هناك بعض القرارات غير صحيحة، منها قرار قانون الإجراءات الجنائية الظالم والمجحف.

وأكد أن نظام القائمة المطلقة خلال إنتخابات مجلس النواب القادمة، لا يصلح مع النموذج المصري، مشيرا إلى أن أي تحالف حزبي يدخل الإنتخابات يكون تحالف سياسي وانتخابي قائم على أفكار وأيدلوجيات واضحة.

وأوضح أن البرلمان الماضي كان به عدد من الأحزاب المعينة، ولكن خلال الانتخابات الحالية ستشهد أول مشاركة من حزب الجبهة الوطنية، وأن هناك 284 مقعد داخل القوائم لم يتم الإتفاق عليهم، إضافة إلى أنه تم استبعاد 19 رئيس لجنة من أصل 25 رئيس لجنة، كانوا مشرفين على الإنتخابات السابقة.

ورد مصطفى بكري، أن هذا القانون ليس ظالما، كما تدعي وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة 8 مواد من أصل 552 مادة، وأن الملاحظات على 8 مواد يكون لصالح المجتمع.

وأضاف مصطفي بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يعلم مصدر المعلومات التي يتحدث بها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، قائلا له: "بلاش الابتسامة دي واللي بتقوله ده خطير يا مجدي".

وانفعل مصطفى بكري على كلمة مجدي " البرلمان كويس خلاص؟" أه البرلمان كويس وقادة بتقديم الرسالة، وبلاش اللغة دي، وبلاش الاحباط ده، والناس هي من تقف مع البلد، وأن الشعب المصري له كلمته".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لم يدخل اي حزب سياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة سيخوضها على مقعد الفردي كما خضتها خلال الدورات السابقة، أنه يوجد عدد من الأحزاب، لديهم خط دفاع عن الدولة المصرية في التحديات التي تواجهها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن نتغاضى عن ما يحدث على الحدود المصرية، مؤكدا أن هناك خطوط حمراء وهو الدفاع عن الدولة الوطنية "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، والأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.

وأشار إلى أن هناك 596 نائب موجود في البرلمان الحالي، قبل خوض إنتخابات مجلس النواب، وأن هناك أعضاء داخل المجلس معارضة ويصل عددهم ما بين 40 إلى 50 عضو.

ولفت إلى أن برلمان 2015 كان يوجد به 120 نائب معارضة، مؤكدا أن المعارضة وقت الأزمات لا بد أن تقف مع الدولة، وأن الحوار الوطني وصل إلى فكرة القائمة المطلقة، والتي تعطي حقوق للمرأة في البرلمان بنسبة 50%