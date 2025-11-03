مصطفى بكري: لم أدخل أي حزب سياسي.. وأخوض انتخابات النواب على الفردي

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه لم يدخل اي حزب سياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة سيخوضها على مقعد الفردي كما خضتها خلال الدورات السابقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يوجد عدد من الأحزاب، لديهم خط دفاع عن الدولة المصرية في التحديات التي تواجهها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن نتغاضى عن ما يحدث على الحدود المصرية، مؤكدا أن هناك خطوط حمراء وهو الدفاع عن الدولة الوطنية.

وأضاف: "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، مؤكدًا أن الأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.



