100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

البهى عمرو

رد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على سؤال " هل سيكون هناك مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية وهل هناك رئيس وزراء جديد أم سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب،  إن القانون لا يلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أنه يتوقع وجود حكومة جديدة، بعد الانتخابات، وأن تلك الحكومة ستكون بدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد لديه معلومة بخصوص تشكيل الحكومة وتغيير الدكتور مدبولي، لكن هذا مجرد توقع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية، وأن مدبولي يتميز بالكثير من الأشياء الخبرات، وقد ينتقل لأي مكان آخر للاستفادة من خبرته.

الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى بكري مجلس النواب النواب الانتخابات البرلمانية الانتخابات

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

مراد مكرم: منطقيا نهائي السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إبراهيم عبد الجواد يعلق على التعادل السلبي للقلعة الحمراء.. تفاصيل

ماكينة أهداف.. هالاند يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

