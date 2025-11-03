تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

رد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على سؤال " هل سيكون هناك مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية وهل هناك رئيس وزراء جديد أم سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب، إن القانون لا يلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أنه يتوقع وجود حكومة جديدة، بعد الانتخابات، وأن تلك الحكومة ستكون بدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد لديه معلومة بخصوص تشكيل الحكومة وتغيير الدكتور مدبولي، لكن هذا مجرد توقع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية، وأن مدبولي يتميز بالكثير من الأشياء الخبرات، وقد ينتقل لأي مكان آخر للاستفادة من خبرته.