بكري: حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير مبهر.. وتوقعات بزيارة 5 ملايين سائح سنويا

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البعض يتجاهل أهمية المتحف المصري الكبير وطريقة تسويقه عالميا فالتقديرات تؤكد ان هناك 5 مليون سائح سيزورون المتحف المصري الكبير كل عام.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حدث إفتتاح المتحف المصري الكبير، كانت مبهرة للغاية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد في كلمته بأن مصر أرض السلام قادرة على التعامل واستقطاب جميع دول العالم.



وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، نال العديد من الإشادة العالمية، ولكن على الرغن من ذلك كان هناك إنتقادات للحفل، معلقا “الكل عامل خبير متاحف انتوا مش شايفين توت عنخ آمون ورمسيس الثاني، فاحنا مش بننقل مهرجان الجونة”.