أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الكرواتي يشيد بالدور المصري في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

رئيس مجلس النواب الكرواتي يستقبل السفيرة المصرية
رئيس مجلس النواب الكرواتي يستقبل السفيرة المصرية
فرناس حفظي

استقبل رئيس مجلس النواب الكرواتي جوردان ياندروكوفيتش السفيرة رانيه البنا سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كرواتيا، بمقر البرلمان الكرواتي.

أشارت السفيرة رانية البنا إلى اهتمام وزارة الخارجية المصرية بتنشيط الدبلوماسية البرلمانية كجزء اصيل من السياسة الخارجية المصرية وذلك بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية والشعبية وبانفتاح الجانب المصري على تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين وتعزيز أطر العلاقات البرلمانية وتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية-الكرواتية وذلك فور انتهاء انتخابات مجلس النواب وتشكيل مجلس النواب المصري الجديد اعتباراً من يناير المقبل.

 من جانبه أشاد رئيس البرلمان الكرواتي بالمستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين ولاسيما عقب الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى مصر في فبراير ٢٠٢٥ وانطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي بحضور رئيسي وزراء البلدين، وزيارة الرئيس الكرواتي ميلانوفيتش إلى مصر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ أكد الجانبان أهمية استغلال الزخم السياسي للعلاقات المتميزة لدفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفى ضوء رئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،  أكد رئيس البرلمان الكرواتي على زيارته المقبلة إلى مصر  للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الاعضاء فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والذي سيُعقد في القاهرة خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، مشيراً إلى الأهمية التي توليها كرواتيا لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب المتوسط وخاصة مع تولي كرواتيا رئاسة مجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (MED9) اعتباراً من ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥،

كما أشاد  بالدور المصري في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

رئيس مجلس النواب الكرواتي جوردان ياندروكوفيتش السفيرة رانيه البنا كرواتيا البرلمان الكرواتي

