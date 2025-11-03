محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية.

بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، واللواء حسام الدين الشيخ مساعد مدير الأمن، والعميد حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة والتي تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تضم 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.

وشددت محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لاستقبال الناخبين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

ووجهت بالتعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واستكمال النجاحات التي تحققت خلال انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

كما شددت المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن، مع انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الانتخابي أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ.

ووجهت محافظ البحيرة كافة الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات التالية لضمان الجاهزية التامة للعملية الانتخابية:

تخصيص أماكن انتظار مهيأة أمام اللجان، مع توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

مراجعة أعمال الإنارة وتوفر طفايات الحريق، وتوفير المولدات الكهربائية.

رفع درجة الاستعداد بالصحة والاسعاف وتوافر المستلزمات الطبية والأطقم الطبية المتخصصة.

تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وإنارة الطرق المؤدية إليها، مع رفع اي إشغالات، وضمان سهولة الحركة المرورية.

توفير وسائل النقل عند الضرورة لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقار اللجان.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعكس الوعي الوطني الحقيقي لأبناء المحافظة، وتجسد دعمهم لمسيرة الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.