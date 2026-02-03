أمر غير مقبول.. شوبير يكشف كواليس أزمة محمد عواد في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب خروجه من مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن محمد عواد موقوف منذ مواجهة بتروجت، معتبرًا أن قرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب كان صحيحًا ومنطقيًا، مشددًا على أن خروج لاعب من قائمة المباراة دون الرجوع للنادي أمر غير مقبول، خاصة أنه لاعب مرتبط بعقد.



وأشار شوبير إلى أن عواد قدم مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة، لاسيما أمام المصري، حيث كان نجم اللقاء وساهم بشكل كبير في خروج المباراة بالتعادل، إلا أن الجهاز الفني كانت لديه رؤية فنية مختلفة.

وأضاف أن وجهة نظر الجهاز الفني تمثلت في إشراك محمد صبحي أمام بتروجت، على أن يعود محمد عواد للتشكيل الأساسي في مباراة المصري الثانية.

وأكد شوبير أن الزمالك يمتلك حاليًا أربعة حراس مرمى وهم: محمد صبحي، محمد عواد، المهدي سليمان، ومحمود الشناوي، مشيرًا إلى أن عمر عبد العزيز قد يتجه للاحتراف في البرتغال عقب نهاية الموسم.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن رحيل محمد عواد أو عمر عبد العزيز لن يضع الزمالك في أزمة، موضحًا أن النادي يسعى لدعم فرص محمد صبحي في الانضمام للمنتخب الوطني، نظرًا لصغر سنه وتميزه، وعدم رغبة الزمالك في التفريط فيه بعد الأزمة الأخيرة.