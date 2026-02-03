قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
رياضة

برشلونة تدخل سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030 رسميًا

استاد كامب نو
استاد كامب نو
إسلام مقلد

أعلن جاومي كولبوني، عمدة مدينة برشلونة، التقدم بطلب رسمي لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، مؤكدًا طموح المدينة الكتالونية في أن تكون في قلب الحدث المونديالي الذي تستضيفه إسبانيا بالاشتراك مع المغرب والبرتغال بعد أربعة أعوام.

إخطار الاتحاد الإسباني بالطلب

وخلال مشاركته في حفل نظمته صحيفة موندو ديبورتيفو، كشف كولبوني أن رغبة برشلونة في احتضان النهائي تم نقلها رسميًا إلى الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، مع التأكيد على أن القرار النهائي يبقى بيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

طموح تاريخي لاحتضان الأحداث الكبرى

وقال عمدة برشلونة: الإجابة نعم، برشلونة لطالما امتلكت طموحًا كبيرًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشددًا على أن المدينة ترى نفسها مؤهلة للقيام بدور محوري في مونديال 2030.

كامب نو مرشح لاستضافة النهائي

وأوضح كولبوني أنه أبلغ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لوزان، بحماس المدينة واستعدادها الكامل، مؤكدًا أن نهائي كأس العالم 2030 في برشلونة سيكون على ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة.

جاهزية الملعب بعد التطوير

ودافع عمدة المدينة عن جاهزية كامب نو، مشيرًا إلى أن الملعب سيكون في أتم الجاهزية فور الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليًا بالتعاون مع شركة ليماك، مضيفًا أن الفيفا نفسها أقرت بمستوى الملعب وقدرته على استضافة حدث بحجم نهائي كأس العالم.

منافسة قوية من برنابيو

واختتم كولبوني تصريحاته بالتأكيد على أن القرار لا يعود للبلدية وإنما للفيفا، مع الإشارة إلى أن ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد ينافس بقوة أيضًا على شرف استضافة نهائي كأس العالم 2030.

برشلونة بطولة كأس العالم 2030 بطولة كأس العالم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم

