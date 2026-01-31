عزمي جومة: أتمنى اللعب للأهلي.. وتونس "مفاجأة" كأس العالم 2026

أكد التونسي عزمي جومة لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، أن منتخبا مصر وتونس قادران على رفع راية العرب في كأس العالم، مشددًا على أن نسور قرطاج سيكونون مفاجأة مونديال 2026.

وتابع "جومة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: طبيعي بعد حدوث أي إخفاق للمنتخب تحدث انتقادات، اللاعبون الكبار يعرفون ذلك وقادرون على مواجهة تلك الانتقادات بوصفهم لاعبون مسؤولون، محمد صلاح أسطورة مصر والعرب، وإن شاء الله ستكون مشاركته مع الفراعنة مميزة في المونديال.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق عن الأفضل: سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي هما الأفضل بفضل ما يقدمانه من مستويات وما يحققانه من نتائج، وإمام عاشور هو الأفضل لإنه كواليتي مختلف، الروح والحماس والقوة التي يلعب بهم هم سبب تفوقه على أقرانه في الكرة المصرية، ونبيل الكوكي هو الأفضل أيضًا.

وواصل لاعب فاركو الحالي: أتمنى اللعب في الأهلي، مدينة صفاقس أصبحت كلها أهلاوية بفضل علي معلول الذي أشكره كثيرًا على وقوفه بجواري، وأتمنى العودة بقوة والانضمام إلى منتخب تونس في أقرب وقت.

وأنهى التونسي عزمي جومة حديثه: أتمنى التوفيق لكل اللاعبين التونسيين في الدوري المصري، والانضمام لأندية جماهيرية كبيرة من أجل خدمة نسور قرطاج، والثلاثي كابو ومزهود والعرفاوي الأقرب لي في مصر.