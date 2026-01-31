قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عزمي جومة: أتمنى اللعب للأهلي.. وتونس "مفاجأة" كأس العالم 2026

جومه
جومه
ياسمين تيسير

أكد التونسي عزمي جومة لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، أن منتخبا مصر وتونس قادران على رفع راية العرب في كأس العالم، مشددًا على أن نسور قرطاج سيكونون مفاجأة مونديال 2026.

وتابع "جومة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: طبيعي بعد حدوث أي إخفاق للمنتخب تحدث انتقادات، اللاعبون الكبار يعرفون ذلك وقادرون على مواجهة تلك الانتقادات بوصفهم لاعبون مسؤولون، محمد صلاح أسطورة مصر والعرب، وإن شاء الله ستكون مشاركته مع الفراعنة مميزة في المونديال.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق عن الأفضل: سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي هما الأفضل بفضل ما يقدمانه من مستويات وما يحققانه من نتائج، وإمام عاشور هو الأفضل لإنه كواليتي مختلف، الروح والحماس والقوة التي يلعب بهم هم سبب تفوقه على أقرانه في الكرة المصرية، ونبيل الكوكي هو الأفضل أيضًا.

وواصل لاعب فاركو الحالي: أتمنى اللعب في الأهلي، مدينة صفاقس أصبحت كلها أهلاوية بفضل علي معلول الذي أشكره كثيرًا على وقوفه بجواري، وأتمنى العودة بقوة والانضمام إلى منتخب تونس في أقرب وقت.

وأنهى التونسي عزمي جومة حديثه: أتمنى التوفيق لكل اللاعبين التونسيين في الدوري المصري، والانضمام لأندية جماهيرية كبيرة من أجل خدمة نسور قرطاج، والثلاثي كابو ومزهود والعرفاوي الأقرب لي في مصر.

جومه فاركو الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمداخل بمدينة الشيخ زايد

اقتصاد

الرئيس السيسي يطمئن المصريين بشأن الوضع الداخلي.. تحسن اقتصادي وفرص استثمار واعدة .. نواب: رسالة ثقة للمستثمرين

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد