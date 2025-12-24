غسلوا 100 مليون جنيه.. القبض على 3 تجار عملة

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى الزراعية والسيارات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (100) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.