الشرطة تداهم مخزن مبيدات زراعية مغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع ومخزن لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بالقليوبية وضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة داخل المخزن.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام أحد الأشخاص بإستغلال مصنع ومخزن مبيدات زراعية "بدون ترخيص" كائنان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية لإنتاج المبيدات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزن المشار إليهما ، وضبط بداخلهما (6800 عبوة مبيدات زراعية "مجهولة المصدر" - 800 لتر مبيدات زراعية معبأة داخل براميل - 3000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة - 16900 قطعة ملصق مدون عليها علامات تجارية وهمية).



▪ كما أمكن ضبط (عنصر جنائى خطر من متجرى المواد المخدرة - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) داخل المخزن وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين – آيس – كوكايين – حشيش – أفيون" - مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (10 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم غش المنتجات الصناعية وإحكام الرقابة على الأسواق.