تكريم طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ودورة ألعاب التضامن الإسلامي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكريم طلاب الجامعات المصرية الفائزين ضمن بعثة مصر التي شاركت في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بمدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الماضي، والتي شاركت فيها 32 دولة و44 جامعة دولية.

كما تم تكريم الطلاب الفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الماضي، بمشاركة 57 دولة إسلامية، وتعد هذه الدورة من أبرز البطولات التي تجمع نخبة من الرياضيين؛ بهدف تعزيز روح التنافس، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

شهد فعاليات التكريم التي أقيمت بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، كل من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ود.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

قدم د.أيمن عاشور خالص التهنئة لبعثة طلاب الجامعات المصرية التي شاركت في البطولتين، مشيدًا بالأداء المشرف والنتائج المتميزة التي حققها الطلاب خلال فعاليات المنافسات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الجامعية في مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرة الطلاب على المنافسة بقوة وتمثيل الوطن بما يليق بمكانته على الساحة الدولية، معربًا عن فخره واعتزاز الوزارة بما تحقق من إنجازات مشرفة، موجهًا الشكر لكافة المدربين والمشرفين على جهودهم المستمرة في إعداد الطلاب ورفع كفاءتهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

كما قدم د.أيمن عاشور التهنئة لأعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات على دورهم البارز في دعم ومتابعة البعثة بالبطولتين، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات في دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية والرياضة المصرية بوجه عام

ومن جانبه، أشاد د.أشرف صبحي بالإنجاز المتميز لبعثة البطولتين، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي في إطار الدعم المستمر الذي توليه الدولة للرياضة الجامعية، كجزء من رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الرياضي، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لكافة الفرق الرياضية في جميع المحافل الدولية، سواء من خلال برامج إعداد متكاملة أو دعم المشاركات الخارجية؛ بهدف تحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًّا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا قويًّا لبقية الرياضيين المصريين لمواصلة العمل والتفوق في المنافسات الدولية، بما يعكس قوة الرياضة المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي.

ومن جانبه، أعرب د.أحمد راغب عن فخره بالإنجاز المميز الذي حققه شباب مصر في البطولتين، اللتين تعدان من أبرز الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب خلال مراحل الإعداد والتدريب، وفي مجريات المنافسات، والتي أسفرت عن هذه النتائج المشرفة، كما أثنى على الدعم المستمر الذي قدمه كل من وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، للبعثة طوال فترة البطولة؛ مما أسهم في تحقيق هذا التفوق.

ومن جانبه، أكد د.أحمد كامل، أن نجاح البعثة في البطولتين يعكس الجهود المكثفة التي بذلها الطلاب والمدربون على مدار فترة الإعداد والمنافسات، مؤكدًا أن هذه النتائج المشرفة تمثل ثمرة للتخطيط الدقيق والدعم المستمر من الاتحاد ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا التزام الاتحاد الكامل بمواصلة دعم الرياضيين الجامعيين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، عبر لاعبو الجامعات عن فخرهم وسعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا التكريم يبرز مدى الدعم المستمر الذي توليه الدولة للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، ويحفزهم على مواصلة تقديم أفضل أداء في المحافل المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن النتائج النهائية للبطولة العالمية العاشرة للجامعات أسفرت عن الآتي:

** نتائج الفرق جامعات:

- فوز جامعة مصر الدولية بالميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الكرة الطائرة بنات

- فوز الجامعة الأمريكية ميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة كرة السلة بنات

- ⁠فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية الفضية والمركز الثاني فريق تتابع 200 متر متنوع سباحة (بنين)

- ⁠فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية الفضية والمركز الثاني فريق تتابع 200 متر حرة سباحة (بنات)

- فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فريق تتابع 200 متر حرة سباحة مختلط

- ⁠فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فريق تتابع 200 متر متنوع سباحة (بنات)

- فوز الجامعة الأمريكية بالمركز الرابع ببطولة تنس الطاولة أولاد

- فوز الجامعة الأمريكية بالمركز الخامس ببطولة تنس الطاولة بنات

- فوز الجامعة الأمريكية بالمركز السادس فريق تتابع 200 متر حرة سباحة (بنين)

** نتائج الفردي جامعات:

- المركز الأول (الميدالية الذهبية): اللاعبة/ ملك محمد عباس محمد (جامعة مصر الدولية) في سباق السباحة ٥٠م فراشة

- المركز الثاني (الميدالية الفضية): اللاعبة/ ملك محمد عباس محمد (جامعة مصر الدولية) في سباق السباحة ٥٠م حرة

- المركز الثاني (الميدالية الفضية) اللاعبة/ ليان شادي في سباق 50 متر صدر ⁠

- المركز الثالث (الميدالية البرونزية): اللاعب/ زياد عبد العظيم في سباق ٥٠م ظهر

- المركز السادس: اللاعب/ أحمد الفيشاوي في سباق 200 متر متنوع (IM)

- المركز السادس: اللاعب/ زياد عبد العظيم في سباق 50 متر فراشة

- ⁠المركز السادس: اللاعب/ كريم غراباوي في سباق 50 متر صدر

- ⁠المركز السابع: اللاعبة/ مايا أسامة في سباق 200 متر متنوع (IM)

- المركز السابع: اللاعبة/ هنا السيد في سباق 50 متر فراشة

- ⁠المركز السابع: اللاعبة/ سارة عبده في سباق 200 متر حرة

- المركز الثامن: اللاعبة/ نور حسين تأتي في سباق 50 متر فراشة

- المركز الثامن: اللاعب/ أحمد الفيشاوي في سباق 200 متر حرة

كما أسفرت النتائج النهائية لبطولة التضامن الإسلامي عن الآتي:

_المركز الثالث ملاكمة: الطالب/ أحمد محمد عبدالموجود (الجامعة المصرية الصينية)

-المركز الثالث رفع أثقال: الطالبة/ نورا عصام حلمي (جامعة قناة السويس)

-المركز الثالث رفع أثقال: الطالب/ السيد علي السيد (جامعة الإسكندرية).

-المركز الثاني كونغ فو: الطالبة/ شهد حمدي (جامعة القاهرة)

-المركز الأول كونغ فو: الطالبة/ منة الله محمد محمد (جامعة الإسكندرية)

-المركز الأول كونغ فو: الطالب/ الحسين عبدالقادر (جامعة الأزهر).

-المركز الأول ملاكمة: الطالب/ أمير محمد فرج (جامعة طنطا)