وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم
السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية
أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
أخبار البلد

اللجنة المصرية– التركية المشتركة تواصل عملها لتعزيز التعاون في مجال تنقّل الأيدي العاملة

جانب من اللجنة المصرية التركية
جانب من اللجنة المصرية التركية

استكمالًا للقاء الذي عُقد هذا الأسبوع  بين وزير العمل محمد جبران ووفد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، برئاسة فاروق اورتشيليك نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي ، وفي إطار تفعيل بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، انعقد  بمقر وزارة العمل الاجتماع الثاني للجنة المصرية– التركية المشتركة في مجال العمل، بحضور قيادات الإدارات المختصة بالوزارة...وشارك في الاجتماع ممثلو الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة.

وتناول الاجتماع عرضًا موسعًا لتجربة الجانبين في مجالات العلاقات الدولية العمالية، وحماية ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور وجهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، إلى جانب مناقشة آليات تنقّل الأيدي العاملة، والاتفاقيات الثنائية المنفذة في هذا الشأن، ودور وزارة العمل في الرقابة والترخيص لشركات إلحاق العمالة، بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل...كما استعرض الجانب المصري آليات وضوابط تراخيص عمل الأجانب، والمحددات المنظمة لها، ومبادرة تقنين أوضاع الأجانب، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمل للمواطنين.

ومن جانبه، استعرض الوفد التركي التجربة التركية في ذات الملفات، لا سيما دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وآليات إصدار تراخيص عمل الأجانب، خاصة اللاجئين والجاليات الأجنبية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة لدى البلدين... وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب التركي عن تقديره لحسن الاستقبال والتنظيم، مشيدًا بالتجربة المصرية، ومؤكدًا استعداده الكامل لدعم واستكمال أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تنفيذ الخطة التنفيذية المتفق عليها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل، ودعم أسواق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

يسرا اللوزي

كان نفسي أحضر.. يسرا اللوزي توضح سبب غيابها عن عزاء سمية الألفي

فعاليات المهرجان القومي للتحطيب

الأغاني الشعبية والعروض الفلكلورية تزين ساحة أبو الحجاج في رابع أيام مهرجان التحطيب

دينا ومحمد عبد الحميد

دينا الراقصة تنعى محمد عبد الحميد: الأستاذ الغالي الفنان المبدع

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

