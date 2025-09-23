قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: ختام برنامج تدريبي للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى القوصية

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للشباب في مجالي ريادة الأعمال والشمول المالي بعدد من قرى مركز القوصية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، تمهيدًا لاستكمال مراحل التدريب خلال الفترة المقبلة.

 تدريبات عملية ومهارية بعدد من قرى المركز

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة، برئاسة الدكتورة نسرين محروس، تولت تنظيم البرنامج خلال الفترة من 8 إلى 21 سبتمبر الجاري، حيث شمل تدريبات عملية ومهارية بعدد من قرى المركز، بمشاركة قيادات محلية وتنفيذية من بينها أسامة سحيم رئيس مركز القوصية، وعدد من نوابه، ومنسقي الوحدات المحلية، بجانب حضور رموز دينية ومجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج نفذ تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبمتابعة من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بهدف تسريع الاستجابة للقضية السكانية وتحسين الخصائص الديموغرافية للمواطنين، انسجامًا مع الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأضاف أن التدريب استهدف قرى مير، المنشأة الكبرى، بني قرة، فزارة، النزالي، منشأة الصغرى، رزقة الدير المحرق، بلوط، القصير، بني هلال، وفق جدول زمني محدد، وبمشاركة نحو 1000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عامًا، ضمن مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا" التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأهيل الشباب لاكتساب مهارات التخطيط المالي، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية، ويعزز جهود الدولة في بناء قدرات الشباب وتمكينهم من تحقيق الاستدامة المالية.

أسيوط ريادة الأعمال والشمول المالي قرى مركز القوصية المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤسسة صناع الخير

