موعد اختبارات مسابقة إيفاد القراء خلال رمضان 2026.. الأوقاف تعلن عنه

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٧هـ/ ٢٠٢٦م، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن إجراء مسابقة إيفاد القراء ذوي الأصوات الحسنة للخارج خلال شهر رمضان المبارك لعام (١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م)، من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المُسكَّنين على درجة وظيفية، والقراء المقيدين بنقابة القراء، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.

واشترطت وزارة الأوقاف، في المتقدمين لمسابقة الإيفاد ما يلي:

١- أن يكون المتقدم مُسَكَّنًا على درجة مالية بالوزارة، أو الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري.

٢- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا، وأداءً، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.

٣- أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة ثلاثة أعوام على الأقل، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة.

٤- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أي جهة حكومية.

٥- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية - الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج، ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية.

٦- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مُخلَّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

٧- ألا يقل سن المتقدم عن (٢٦) عامًا وألا يزيد على (٥٥) عامًا اعتبارًا من تاريخ التقدّم للمسابقة، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة، مع مراعاة باقي الشروط.

