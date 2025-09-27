صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة

قرر وزير العمل محمد جبران ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 400 ألف جنيه من الوزارتين لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبري في محافظة الغربية الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، كما قررا صرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل ،رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارات المختصة بوزارة العمل ،بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا...وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.