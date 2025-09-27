قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
تجديد حبس مدير مدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية
عبد الصمد ماهر: الرياضة أداة فعالة للوقاية من الأمراض ودعم المبادرات الصحية
محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
محافظات

محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة

حادث انهيار مصنع المحلة
حادث انهيار مصنع المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ بتشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة للإزالة أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية ومعاينة باقي المنازل المجاورة حفاظا على صالح أرواح وحياة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

كان محافظ الغربية، تابع منذ فجر أمس جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال اليوم وتم الانتهاء منها بالكامل، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

رفع الأنقاض 

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي باسم كافة أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، حيث خرجت ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى ٧ مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

دعم فرق التضامن الاجتماعي والعمل 

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل ودقيق، ومتابعة الوضع الصحي لهم لحظة بلحظة، وسيتم صرف التعويضات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

شكر ابطال الحماية المدنية 

وجدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث.

وأكّد أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مصنع المحلة المنهار مصابين وضحايا المحلة

المزيد

