أخبار البلد

خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة

لقاء وزير التعليم مع المعلمين
لقاء وزير التعليم مع المعلمين
ياسمين بدوي

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على لقاء عدد من المعلمين والمعلمات، خلال زيارته اليوم لمدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية

حيث أدار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع المعلمين حوارا مفتوحا حول نظام شهادة البكالوريا

كما ناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع المعلمين اليوم  أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمدرسة.

وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته التفقدية اليوم بإجراء جولة مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وحضور الطلاب وتسليم الكتب الدراسية لمختلف المراحل التعليمية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة السنطة الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم (٥٤٧) طالبة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب الكثافات الطلابية وحضور الطالبات، كما تابع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات أحد فصول الصف الثاني الإعدادي، حيث دار حوار مع الطالبات حول استفادتهن من المدرسة، كما تطرق الحوار لدراسة مادة التربية الدينية، حيث أكد الوزير لهن على أهمية دراسة مادة التربية الدينية باعتبارها من أهم المواد الدراسية التي تغرس القيم والأخلاق لدى الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطالبات، مثمنًا جهود مديرة المدرسة والمعلمين، ومؤكدًا أن ما يبذلونه من عطاء يُعد ركيزة أساسية لنجاح المنظومة التعليمية.

ثم توجه الوزير إلى مدرسة عمار بن ياسر الرسمية لغات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم (١٢٠٠) طالب وطالبة، حيث حرص الوزير خلال الجولة على متابعة الكثافات الطلابية ونسب الحضور، والالتزام بتسليم الكتب الدراسية للطلاب، وأعمال الصيانة التي تمت بالمدرسة.

كما شملت الجولة زيارة الوزير محمد عبد اللطيف لمدرسة السنطة الثانوية المشتركة التي تضم (١٨٤١) طالبًا وطالبة، حيث تابع السيد الوزير تدريبًا مسرحيًا لطالبتين تناول شرحا لنظام شهادة البكالوريا ومميزاته، واستمع الوزير إلى آراء عدد من الطالبات حول نظام شهادة البكالوريا.

كما تناول الوزير خلال النقاش مع الطالبات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، مؤكدا أن دراسة هذه المادة سيتم عبر منصة "كيريو" اليابانية وسيحصل الطلاب على اسم المستخدم ورقم سري لتمكينهم من الدخول على المنصة، مشيرا إلى أن دراسة هذه المادة تؤهلهم للحصول على شهادة دولية في البرمجة عقب الانتهاء من الاختبار.

وفي ختام جولته بالمدرسة، وجّه الوزير بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول والدهانات التي تمت في إطار أعمال الصيانة، مشددًا على ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب.

كما تضمنت جولة الوزير مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم (١٦٩٩) طالبة.

وخلال الزيارة، دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من الطالبات حول المناهج ونظام الامتحانات في نظام شهادة البكالوريا المصرية، حيث أبدين تفاعلًا إيجابيًا وطرحْن رؤى طموحة لمستقبلهن التعليمي والمهني.

كما تحدث الوزير مع الطالبات عن أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، مشددًا على أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة، وأن التأقلم معها واكتساب مهاراتها بات أمرًا ضروريًا لمستقبل أفضل، وهو ما انعكس على حرص وزارة التربية والتعليم على التعاون مع اليابان لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

