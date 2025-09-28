مسئول طبي بالغربية: وفاة جديدة ترفع حصيلة ضحايا حادث مصنع المحلة لـ 13 شخصًا

أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، منذ قليل، بوفاة علي عطافي، أحد مصابي حادث المصنع المنهار، خلال فترة علاجه بقسم العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

قررت النيابة العامة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، قد وجّه اليوم تعليماته العاجلة إلى رئيس النيابة الكلية بسرعة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة الكبرى.

تحركات النيابة العامة

كما وجّهت النيابة العامة بحجز ثلاثة من مستأجري المصنع المنكوب على ذمة التحقيقات وأخذ أقوالهم حول الحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأمرت النيابة بتشكيل فريق للانتقال إلى موقع الحادث وإعداد تقرير فني حول ملابسات الواقعة والوقوف على السبب الحقيقي لوقوع الكارثة.

استجابة عاجلة من محافظ الغربية

من جانبه، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور محمود عيسى، نائبه، بضرورة تشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لرفع أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية، ومعاينة المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وتابع المحافظ، منذ فجر أمس، جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال اليوم حتى تم الانتهاء منها بالكامل وانتشال جميع المحتجزين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه باسم أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر، واصفًا إياهم بشهداء العمل والواجب الإنساني، وداعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، موضحًا أن 26 حالة قد غادرت المستشفيات بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى سبعة مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستواصل تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل، ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول، وصرف التعويضات اللازمة لضمان استقرارهم النفسي والمعيشي.

واختتم اللواء الجندي بتوجيه الشكر لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.