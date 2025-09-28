قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسئول طبي بالغربية: وفاة جديدة ترفع حصيلة ضحايا حادث مصنع المحلة لـ 13 شخصًا

الضحية 15 في حادث المصنع المنهار بالمحلة٠
الضحية 15 في حادث المصنع المنهار بالمحلة٠
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، منذ قليل، بوفاة علي عطافي، أحد مصابي حادث المصنع المنهار، خلال فترة علاجه بقسم العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

قررت النيابة العامة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، قد وجّه اليوم تعليماته العاجلة إلى رئيس النيابة الكلية بسرعة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة 13 شخصًا وإصابة 35 آخرين في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة الكبرى.

تحركات النيابة العامة

كما وجّهت النيابة العامة بحجز ثلاثة من مستأجري المصنع المنكوب على ذمة التحقيقات وأخذ أقوالهم حول الحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأمرت النيابة بتشكيل فريق للانتقال إلى موقع الحادث وإعداد تقرير فني حول ملابسات الواقعة والوقوف على السبب الحقيقي لوقوع الكارثة.

استجابة عاجلة من محافظ الغربية

من جانبه، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور محمود عيسى، نائبه، بضرورة تشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة لرفع أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية، ومعاينة المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وتابع المحافظ، منذ فجر أمس، جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال اليوم حتى تم الانتهاء منها بالكامل وانتشال جميع المحتجزين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه باسم أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر، واصفًا إياهم بشهداء العمل والواجب الإنساني، وداعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، موضحًا أن 26 حالة قد غادرت المستشفيات بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى سبعة مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستواصل تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل، ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول، وصرف التعويضات اللازمة لضمان استقرارهم النفسي والمعيشي.

واختتم اللواء الجندي بتوجيه الشكر لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

اخبار محافظة الغربية وفاة 15 شخص مصنع المحلة المنهار ضحية أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

شيري انفي

أقل من 280 ألف جنيه.. سيارة سيدان موديل 2017 بحالة الفبريكا

ستيلانتس تستدعي أكثر من 123 الف مركبة أمريكية بسبب خطر انفصال قطع التجهيز

ستيلانتس تستدعي أكثر من 123 الف مركبة أمريكية بسبب خطر انفصال قطع التجهيز

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

بالصور

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد