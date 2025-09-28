جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الغربية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الغربية؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب وتسليم الكتب الدراسية لمختلف المراحل الدراسية.

وشملت الجولة عددا من المدارس بإدارة سنطة التعليمية وإدارة شرق طنطا التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أصدرت تعليمات لمديريات التربية والتعليم والمدارس ، شددت خلالها على : ضرورة الإلتزام بعزف السلام الوطني في طابور الصباح ، وتدريب عدد من الطلاب على عزف الخط الأساسي للسلام الوطني بشكل صحيح كما ورد في النوت الموسيقية المرسلة من مكتب مستشار التربية الموسيقية ، وفي حالة عدم وجود معلم تربية موسيقية بالمدرسة يتم تشغيل الmp3 المرسل لموجهي عموم التربية الموسيقية من هلال مكتب مستشار مكتب التربية الموسيقية