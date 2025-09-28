محافظ الغربية يواصل تقديم واجب العزاء لأسر شهداء حادث المحلة

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأحد، زياراته الميدانية بمدينة المحلة الكبرى، وسمنود لتقديم واجب العزاء لأسر شهداء حادث الحريق بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم من استشهد أثناء محاولته إنقاذ زملائه والتصدي للحريق، إضافة إلى شهداء ومصابين من رجال الحماية المدنية الذين قدموا أرواحهم أثناء أداء واجبهم في حماية المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية



وخلال الزيارة، أعرب محافظ الغربية عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكداً أن أبناء المحافظة الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإيثار، مؤكدا ان ضحايا الحادث كانوا أبطالاً ضحوا بأرواحهم لإنقاذ الآخرين، وسجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في قلوب كل مواطن من أبناء الغربية.

دعم أسر الشهداء

وأكد المحافظ أن الدولة تقف إلى جانب أسر الشهداء والمصابين، وتعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة حالة المصابين بالتنسيق مع المستشفيات المختصة، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة حتى الشفاء التام، إلى جانب متابعة إجراءات صرف المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرتها الدولة.