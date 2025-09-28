غزل المحلة وإنبي «حبايب» في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة وإنبي ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد المحلة فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز غزل المحلة إلى المركز الـ13 برصيد 10 نقاط، بينما قفز إنبي إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق عبد الرحيم عموري لاعب غزل المحلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 10.

ونفذت ركلة ركنية لغزل المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد العش برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل غزل المحلة كتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: يحيى زكريا، أحمد شوشة، أحمد العش، عبد الرحيم عمورى

خط الوسط: معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوى، مورى توريه

خط الهجوم : سعيدى بن سعيدى، محمد عبد اللطيف جريندو، عماد ميهوب

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد العربى، محمد عبد الغنى، بسام وليد، عبد الرحمن بودى، يوسف العزب، محمود مجدى، محمود صلاح، رحيم شومارى، سوليمون الادى



