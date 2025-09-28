تشكيل غزل المحلة أمام إنبي فى الدوري

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفنى ، عن تشكيله فريقه مباراة إنبي والتى ستنطلق بعد قليل.

ويستضيف غزل المحلة نظيره إنبي فى تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب إستاد غزل المحلة في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: يحيى زكريا، أحمد شوشة، أحمد العش، عبد الرحيم عمورى

خط الوسط: معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوى، مورى توريه

خط الهجوم : سعيدى بن سعيدى، محمد عبد اللطيف جريندو، عماد ميهوب

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد العربى، محمد عبد الغنى، بسام وليد، عبد الرحمن بودى، يوسف العزب، محمود مجدى، محمود صلاح، رحيم شومارى، سوليمون الادى