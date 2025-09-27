غزل المحلة ينهي استعداداته مواجهة إنبي والجهاز الفني يختار 22 لاعبا للمباراة

قال المدير الفني لفريق غزل المحلة علاء عبدالعال، إن الفريق انهي استعداداته لمواجهة فريق انبي غدا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يقام اللقاء على استاد غزل المحلة.

وأوضح أنه اختار 22 لاعبا لخوض للمباراة مؤكدا اكتمال صفوف الفريق، وأن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة بعد الأداء القوي خلال المباريات التي خاضها الفريق وحصد خلالها 9 نقاط جمعها من 6 تعادلات وفوز واحد خارج ملعبه وهزيمة واحدة من المصري.

وشدد على دعم ومساندة مجلس إدارة النادي والجماهير، وأن الفريق سيكون له شكل آخر وينافس على أحد المراكز المتقدمة.

ولفت إلى أن المواجهة ستكون قوية، وأنه طالب اللاعبين في هذا الشان بالتركيز على العودة بنتيجة إيجابية، وتحقيق أول فوز للفريق على ملعبه ووسط جماهيره.