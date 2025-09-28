محافظ كفر الشيخ يتابع رد الشيء لأصله بطريق محلة موسى .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رد الشيء لأصله بطريق محلة موسى - كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تُولي ملف تطوير ورفع كفاءة الطرق أولوية كبيرة، باعتباره أحد أهم محاور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة المرور والتنقل بين القرى والمراكز، مشددًا على الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد للأعمال.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروعات الطرق الجارية تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.