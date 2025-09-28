قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رد الشيء لأصله بطريق محلة موسى .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رد الشيء لأصله بطريق محلة موسى - كفر الشيخ.

 جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تُولي ملف تطوير ورفع كفاءة الطرق أولوية كبيرة، باعتباره أحد أهم محاور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة المرور والتنقل بين القرى والمراكز، مشددًا على الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد للأعمال.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروعات الطرق الجارية تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محلة موسى رد الشيء لأصله

