أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
أخبار البلد

الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل

الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا، اليوم الأحد، يفيد بتعرض المُعلِّم “محمد سمير فهيم” بمدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، للاعتداء من قِبل ولي أمر ، وذلك خلال الفترة المسائية بالمدرسة.

وأوضحت التفاصيل، أن ولي الأمر حاول إدخال ابنه بالقوة إلى الفصل في الحصة الدراسية الأخيرة، وطلب منه المُعلِّم اتباع قواعد المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، إلا أن ولي الأمر تعدى عليه بالسب والضرب داخل المدرسة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المُعلِّم.

وتم تقديم بلاغ رسمي للشرطة، ورافق المُعلِّم، محامي النقابة الفرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز ولي الأمر المتعدي على المُعلِّم.

وبحسب نقابة المعلمين، فإن هذه الواقعة هي الثانية خلال 3 أيام فقط بمدينة المحلة الكبرى.

نقابة المعلمين المحلة الكبرى نقيب المعلمين مدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية خلف الزناتي اليوم الدراسي ضرب ولي أمر

