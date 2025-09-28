الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا، اليوم الأحد، يفيد بتعرض المُعلِّم “محمد سمير فهيم” بمدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، للاعتداء من قِبل ولي أمر ، وذلك خلال الفترة المسائية بالمدرسة.

وأوضحت التفاصيل، أن ولي الأمر حاول إدخال ابنه بالقوة إلى الفصل في الحصة الدراسية الأخيرة، وطلب منه المُعلِّم اتباع قواعد المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، إلا أن ولي الأمر تعدى عليه بالسب والضرب داخل المدرسة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المُعلِّم.

وتم تقديم بلاغ رسمي للشرطة، ورافق المُعلِّم، محامي النقابة الفرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز ولي الأمر المتعدي على المُعلِّم.

وبحسب نقابة المعلمين، فإن هذه الواقعة هي الثانية خلال 3 أيام فقط بمدينة المحلة الكبرى.