تشكيل إنبي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم لنادي إنبي تحت قيادة حمزة الجمل، المدير الفني ، عن تشكيله فريقه لمواجهة غزل المحلة فى دوري نايل.

ويحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على حساب غزل المحلة بعد قليل على إستاد غزل المحلة فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على نحو التالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد سمير، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة ومروان داود.

خط الوسط: زياد كمال، أحمد العجوز، مصطفى شكشك وعلي محمود .

الهجوم: محمد حتحوت ويوسف أوبابا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: رضا السيد، محمد حمدي، هشام عادل، مودي ناصر، أحمد كفتة، أحمد إسماعيل، سيد سعيد، أحمد زكي ورفيق كابو.