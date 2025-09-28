قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
رياضة

تشكيل إنبي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

إنبي
إنبي
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم لنادي إنبي تحت قيادة حمزة الجمل، المدير الفني ، عن تشكيله فريقه لمواجهة غزل المحلة فى دوري نايل.

ويحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على حساب غزل المحلة بعد قليل على إستاد غزل المحلة فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على نحو التالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد سمير، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة ومروان داود.

خط الوسط: زياد كمال، أحمد العجوز، مصطفى شكشك وعلي محمود .

الهجوم: محمد حتحوت ويوسف أوبابا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: رضا السيد، محمد حمدي، هشام عادل، مودي ناصر، أحمد كفتة، أحمد إسماعيل، سيد سعيد، أحمد زكي ورفيق كابو.

نادي إنبي إنبي حمزة الجمل غزل المحلة الدوري المصري الممتاز

