محطات هامة مرت بها مجموعة تاتا في صناعة السيارات ؟

شركة تاتا موتورز هي جزىء من مجموعة تاتا الهندية متعددة الصناعات، وتطورت من شركة لتصنيع القاطرات والشاحنات إلى عملاق عالمي في صناعة السيارات، بما في ذلك سيارات الركاب والسيارات الكهربائية.

تاريخ مجموعة تاتا الهندية في صناعة السيارات

ويعود تاريخ شركة تاتا لصناعة السيارات إلي عام 1945 كـ جزء من مجموعة تاتا الهندية، وركزت في البداية على إنتاج الشاحنات والمركبات التجارية، وفي عام 1998، أطلقت تاتا أول سيارة ركاب هندية بالكامل وهي "تاتا إنديكا"، وفي عام 2008 استحوذت تاتا على شركتي "جاكوار" و"لاند روفر" من شركة فورد.



بداية مجموعة تاتا في صناعة السيارات

تأسست تاتا موتورز عام 1945 باسم تاتا للهندسة والقاطرات، وبدأت في تصنيع القاطرات، وفي عام 1954، دخلت الشركة في شراكة مع شركة مرسيدس بنز الألمانية لتصنيع الشاحنات في الهند، وذلك كان نقطة تحول كبرى.

وأطلقت شركة تاتا أول مركبة تجارية خفيفة (LCV)، وهي تاتا 407، في عام 1986، وذلك عزز مكانتها في السوق الهندية.

دخول شركة تاتا لسوق سيارات الركاب

في عام 1991 أطلقت تاتا أول سيارة ركاب هندية الصنع بالكامل، وهي تاتا سييرا، وفي عام 1998، كشفت الشركة عن تاتا إنديكا، وهي أول سيارة ركاب هندية الصنع بالكامل، وحققت نجاح كبير في الهند وبعض الأسواق الأوروبية.

وفي عام 1999 عرضت شركة فورد شراء قسم سيارات الركاب التابع لشركة تاتا بعد تراجع مبيعات "إنديكا". ولكن بعد لقاء مع راتان تاتا، قرر بيل فورد عدم إتمام الصفقة، معتبرًا أن تاتا لا تملك الخبرة الكافية في هذا المجال.

وخلال هذه الفترة، أطلقت شركة تاتا سيارات ناجحة منها، تاتا سومو وتاتا سفاري، ودخلت في شراكة مع ماركوبولو البرازيلية لتصنيع الحافلات.

التحول العالمي لشركة تاتا الهندية

في عام 2008 وفي وقت كانت فيه فورد تعاني من أزمة مالية، استحوذت تاتا على علامتي جاكوار ولاند روفر البريطانيتين الفارهتين مقابل 2.3 مليار دولار أمريكي، في صفقة اعتبرها الكثيرون رد الاعتبار لتاتا بعد إهانة فورد لها سابقًا.

وأطلقت تاتا سيارة تاتا نانو، والتي وصفت بأنها أرخص سيارة في العالم، بهدف توفير وسيلة نقل ميسورة التكلفة للطبقة المتوسطة في الهند، إلا أنها واجهت تحديات في السوق ولم تحقق النجاح المتوقع.