كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
هآرتس: قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل للتنسيق قبل ضرب إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

كريم عاطف

بينما نعيش مطلع عام 2026، يتزايد الحماس بين عشاق السيارات الرياضية مع اقتراب عودة اسم أسطوري غاب طويلا عن الساحة، وهي تويوتا MR2. 

فبعد سنوات من التكهنات، خرج تومويا تاكاهاشي، رئيس قسم جازو ريسينج (GR) في تويوتا، ليؤكد أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير سيارة رياضية جديدة بمحرك وسطي، في خطوة تعكس رغبة العملاق الياباني في إعادة إحياء فلسفة القيادة الخالصة التي صنعت شهرة MR2 عبر أجيالها السابقة.

تعتمد تويوتا MR2 الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو محرك جرى تطويره ليكون أكثر مرونة من أي وقت مضى، حيث يمكن استخدامه في أوضاع تركيب مختلفة، إلا أن تويوتا اختارت له الوضعية الوسطية لتحقيق أفضل توازن ممكن بين المحورين الأمامي والخلفي، هذا التوزيع المثالي للوزن يمنح السيارة ثباتا عاليا في المنعطفات واستجابة دقيقة للتوجيه، وهو ما يبحث عنه عشاق القيادة الرياضية الحقيقية.

ويعد هذا المحرك ثورة هندسية بحد ذاته، إذ إنه أصغر بنحو 10% مقارنة بمحرك 2.4 لتر السابق، دون أن يكون ذلك على حساب الأداء، بل على العكس، تشير التوقعات إلى أن قوته ستتجاوز حاجز 300 حصان، ما يضع MR2 الجديدة في فئة السيارات الرياضية القوية رغم حجمها المدمج. 

كما صمم المحرك ليلتزم بمعايير الانبعاثات الصارمة "يورو 7" دون الاعتماد على أنظمة كهربائية في نسخته الأساسية، حفاظا على نقاء التجربة الرياضية والشعور الميكانيكي المباشر.

ولا تكتفي تويوتا بتقديم أداء قوي فقط، بل تسعى إلى جعل MR2 سيارة عملية يمكن استخدامها يوميا، فبفضل التقنيات الحديثة في إدارة الاحتراق والوزن الخفيف، من المتوقع أن تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 14 كيلومترا لكل لتر في ظروف القيادة العادية، وهو رقم يعد مميزا جدا لسيارة رياضية بمحرك وسطي، ويجعلها مناسبة للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة على حد سواء.

وفيما يتعلق بقدرة السيارة على التأقلم مع ظروف القيادة المتنوعة في المملكة، تراهن تويوتا على سمعتها الطويلة في الاعتمادية والتحمل، فالتوازن الديناميكي للمحرك الوسطي، إلى جانب أنظمة التعليق والتبريد المتطورة، يمنح MR2 القدرة على قطع آلاف الكيلومترات بثقة، سواء في حرارة الصيف أو على الطرق الطويلة التي تربط بين المدن، دون التضحية بمتعة القيادة.

وعلى صعيد الجدول الزمني، لا تزال تويوتا MR2 في المرحلة الأولى من أصل أربع مراحل تطويرية، ما يعني أن ظهورها الرسمي في صالات العرض قد يستغرق من أربع إلى خمس سنوات.

السيارات الرياضية تويوتا MR2 تويوتا تويوتا MR2 الجديدة سيارات تويوتا سيارات تويوتا الرياضية

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

