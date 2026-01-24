بي إم دبليو M3 الكهربائية.. 4 محركات لأداء رياضي وتقنيات مطورة

تدخل بي إم دبليو مرحلة جديدة في تاريخ سيارات الأداء التابعة لقسم M، بعد الكشف عن معلومات تقنية أولية تتعلق بنسخة كهربائية بالكامل من طراز M3، للتحول إلى الجيل الجديد من سيارات Neue Klasse، والتي تمثل الأساس الهندسي لمستقبل بي إم دبليو الكهربائي.

منظومة دفع غير تقليدية بأربعة محركات

تعتمد M3 الكهربائية قيد التطوير على نظام دفع متقدم يتكون من 4 محركات كهربائية مستقلة، يتم توزيعها على العجلات الأربع، هذا التكوين يتيح تحكمًا فوريًا ودقيقًا في توزيع العزم، حيث يمكن تعديل القوة المرسلة لكل عجلة بشكل لحظي وفق ظروف القيادة.

قدرات قوة مرتفعة ضمن توجه M الكهربائي

أوضحت بعض التقارير أن أنظمة الدفع الكهربائية التي يتم تطويرها لطرازات M المستقبلية قادرة تقنيًا على تجاوز حاجز 1000 حصان، وهو رقم يعكس الإمكانات الكامنة في هذه المنظومات.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات التقنية إلى أن M3 الكهربائية ستستفيد من هذا النطاق العالي للقوة، إلى جانب عزم دوران فوري مرتفع يتم توصيله دون تأخير، ما يمنح السيارة طابعًا مختلفًا عن الأجيال السابقة من حيث الاستجابة والأداء.

وبفضل المحركات الأربعة ونظام إدارة العزم الذكي، من المتوقع أن تقدم M3 الكهربائية تسارعًا قويًا يضعها ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، حيث تشير التقديرات الأولية إلى قدرة السيارة على تحقيق أرقام تسارع أقل من ثلاثة ثوانٍ من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة.

منصة Neue Klasse كأساس هندسي

تعتمد السيارة على منصة كهربائية مخصصة من الجيل الجديد، تعمل بهندسة كهربائية بجهد 800 فولت، ما يساهم في تحسين كفاءة نقل الطاقة وتقليل الفاقد الحراري، كما تسمح هذه المنصة بتوزيع أفضل للوزن وخفض مركز الثقل مقارنة بالأجيال التقليدية، وهو ما ينعكس على التوازن الديناميكي والثبات عند السرعات العالية.

ومن أبرز عناصر المشروع وحدة تحكم مركزية متطورة، قادرة على معالجة بيانات المحركات، وأنظمة التعليق، والتوجيه، والمكابح في الوقت الحقيقي، هذه الوحدة تتيح تخصيص سلوك السيارة وفق أنماط قيادة متعددة، سواء للاستخدام اليومي أو القيادة الرياضية.

الحفاظ على هوية M

رغم التحول الجذري إلى الدفع الكهربائي، لاشك أن بي إم دبليو M3 الكهربائية ستحافظ على الشخصية الرياضية المعروفة للطراز، ويتم العمل على تطوير أنظمة تفاعل صوتي وإحساس ديناميكي يهدف إلى تعزيز ارتباط السائق بالسيارة، دون محاولة محاكاة محركات الاحتراق التقليدية بشكل مباشر.

ولا تزال M3 الكهربائية في مرحلة التطوير والاختبارات، ولم تعلن بي إم دبليو بعد الأرقام النهائية أو موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن المعطيات الحالية تشير بوضوح إلى أن السيارة تمثل أحد أكثر مشاريع الأداء الكهربائي طموحًا، وخطوة محورية في مستقبل سيارات M.