شاهد| بي إم دبليو X5 موديل 2027

نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو X5 موديل 2027، وتنتمي X5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وترتدى لغة التصميم الثورية نيو كلاس التي ستغير وجه الشركة إلى الأبد.

بي إم دبليو X5 موديل 2027

محرك بي إم دبليو X5 موديل 2027

تعتمد X5 الجديدة على منصة CLAR المحدثة، والتي تدعم محركات الاحتراق الداخلي (ICE) والمحركات الكهربائية بالكامل (EV).

ويوجد بـ سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2027 محرك سعة 3000 سي سي ، ومتصل بـ علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو X5 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2027 بها محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ومن المتوقع ان يتم توفير نسخ هجينة قابلة للشحن منها، X5 M60e و X5 50e، والتي تجمع بين محرك بنزين ونظام كهربائي لتوفير أداء محسن وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود.

مواصفات بي إم دبليو X5 موديل 2027

زودت سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقصورة مستوحى من لغة تصميم "Neue Klasse" المستقبلية من بي إم دبليو، وبها شبك أمامي أقصر وأعرض، ومصابيح أمامية وخلفية LED بتصميم حاد وجريء، ومقابض أبواب مخفية لتحسين الديناميكا الهوائية.

بي إم دبليو X5 موديل 2027

وبها شاشة عرض منحنية كبيرة تمتد عبر لوحة القيادة، ونظام معلومات ترفيهي جديد (BMW iDrive Operating System X) مع عدد أقل من الأزرار المادية، وبها نظام عرض بانوراما على الزجاج الأمامي (Panoramic Vision)، وبها إمكانية الوصول إلى أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث في بعض الأسواق.

وتخلت بي إم دبليو X5 موديل 2027 عن التصميم الدائري الكلاسيكي لصالح خطوط مائلة حادة (Slash shapes) تمنح السيارة بصمة ضوئية مرعبة في الظلام.

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

تأسست شركة بي ام دبليو عام 1916 في ميونخ كشركة لتصنيع محركات الطائرات، ودخلت عالم السيارات عام 1928 بالاستحواذ على مصنع "آيزناخ" وبدأت بإنتاج أول سيارة لها (BMW 3/15 PS) بترخيص من أوستن .

بي إم دبليو X5 موديل 2027

ثم تطورت بي ام دبليو لإنتاج سيارات بتصاميمها الخاصة مثل BMW 328 الرياضية الأيقونية، لتصبح من أبرز صانعي السيارات الفاخرة والرياضية في العالم، مع الحفاظ على تركيزها على الابتكار والأداء عبر تاريخها الطويل. 

