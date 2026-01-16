بي إم دبليو إم تحقق رقما قياسيا جديدا في مبيعات 2025

عززت بي إم دبليو قسم M المخصص للأداء العالي موقعها كأحد أبرز العلامات في صناعة السيارات الرياضية، بعدما سجل العام الماضي 2025 رقماً قياسياً في المبيعات للعام الرابع عشر على التوالي.

سجلت مبيعات بي إم دبليو M العالمية 213,457 سيارة خلال العام، بزيادة 3.3% عن 2024، مع توازن واضح بين الفئات، فقد بلغ عدد سيارات M الخالصة مثل M2 وM3 وM4 وM5 حوالي 71,500 سيارة.

سيارات BMW M

بينما استحوذت طرازات M بيرفورمانس مثل M340i وi4 M60 على الجزء الأكبر من المبيعات بعدد 141,957 سيارة، ما يبرز نجاح بي إم دبليو في الجمع بين الأداء الصافي والاستخدام العملي اليومي للسيارات الرياضية.

وظل السوق الأمريكي، الأكبر، مع بيع أكثر من 72,000 سيارة، بينما سجلت كندا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والصين نتائج قوية أيضًا، وبرزت سويسرا بشكل لافت، إذ اقتربت نسبة سيارات M من واحدة لكل 4 سيارات بي إم دبليو مباعة.

سيارة M2 تتصدر المشهد وتفوق كهربائي

جاء طراز M2 مفاجأة العام، متصدراً قائمة سيارات إم عالية الأداء من حيث المبيعات، فيما تصدر X3 M50 قائمة تشكيلة القسم بأكملها، متجاوزًا النسخة الكهربائية i4 M50، وحافظت سيارات M على مكانتها ضمن مبيعات بي إم دبليو العالمية، حيث شكلت حوالي 9.8% من إجمالي المبيعات.

وتبرز أرقام 2025 نجاح بي إم دبليو M في الجمع بين التميز التقني، الأداء العالي، والقدرة على تلبية أذواق متنوعة، من عشاق السيارات الرياضية إلى المستخدمين اليوميين الباحثين عن تجربة قيادة ديناميكية، ومع استمرار النمو العالمي، تؤكد بي إم دبليو M مكانتها كرمز للأداء الموثوق والممتع، مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسة حول العالم.