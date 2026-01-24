قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن ..فيديو
الجيش الإسرائيلي: أنباء عن سماع دوي إطلاق نار في جبال بنيامين.. وفرض طوق أمني حول رام الله
ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

كريم عاطف

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الشركة باتت قريبة من الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لتشغيل نظام القيادة الذاتية الكاملة الخاضعة لإشراف السائق (FSD) في كل من أوروبا والصين، مرجحا أن يتم ذلك في وقت قريب قد يكون خلال الشهر المقبل. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تسلا لتعزيز إيراداتها من البرمجيات والخدمات الذكية، في وقت تشهد فيه مبيعات السيارات الكهربائية تباطؤا نسبيا في عدد من الأسواق العالمية.

وخلال مشاركته الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، أشار ماسك إلى أن التقدم التنظيمي المرتبط بنظام FSD، إلى جانب الإطلاقات التجريبية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة المعروفة باسم "الروبوتاكسي"، يعكس تسارع طموحات تسلا في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وأوضح ماسك أن هذه التقنيات، رغم كونها لا تزال في مراحل مبكرة من التطوير، تشكل محورا أساسيا في تقييم الشركة السوقي المرتفع، والذي يتجاوز بكثير تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات التقليدية.

وأكد ماسك أن تسلا تأمل في الحصول على موافقة تشغيل نظام القيادة الذاتية الخاضعة للإشراف في أوروبا خلال فترة قريبة، قد تكون الشهر المقبل، على أن يتبع ذلك توقيت مشابه تقريبا في السوق الصينية، إلا أن الطريق إلى أوروبا لا يزال محفوفا بالتحديات التنظيمية، حيث تؤدي معايير السلامة الصارمة وتعدد الجهات التنظيمية بين دول الاتحاد الأوروبي إلى إبطاء وتيرة اعتماد التقنيات الجديدة مقارنة بالولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، كانت الهيئة الهولندية للمركبات قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تتوقع اتخاذ قرار بشأن نظام FSD خلال شهر فبراير، وتراهن تسلا على أن الحصول على موافقة في هولندا قد يمهد الطريق أمام باقي دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بهذا القرار، ما يسمح بإطلاق النظام بشكل أوسع قبل صدور موافقة أوروبية موحدة.

أما في الصين، فما تزال ميزات القيادة الذكية المتقدمة متاحة على نطاق محدود، بعدما اضطرت تسلا إلى تعليق بعض تحديثات البرمجيات في مارس الماضي، مشيرة إلى الحاجة لاستيفاء متطلبات تنظيمية إضافية، ورغم إطلاق تحديث طال انتظاره لنظام القيادة الآلية في فبراير من العام الماضي، عبر عدد من مالكي سيارات تسلا عن عدم رضاهم بسبب القيود التشغيلية المفروضة على النظام، خاصة في ظل دفعهم أكثر من 9 آلاف دولار للحصول عليه.

ويصنّف نظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا كنظام متقدم لمساعدة السائق، وليس قيادة ذاتية مستقلة بالكامل، إذ يتطلب بقاء السائق في حالة انتباه مستمرة وتحمل المسؤولية الكاملة أثناء القيادة. 

