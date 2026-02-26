أخبار السيارات | مواصفات دونج فنج شاين 2026 الجديدة.. نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء المعقدة وبالتالي قبل شراء سيارة مستعملة يجب عمل فحص دقيق لتجنب الغش، ومن ضمنها، فحص الهيكل والمحرك في مركز معتمد، ومراجعة تاريخ الصيانة، والتحقق من رقم الشاشية (VIN) لضمان عدم وجود حوادث أو سرقات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة بي إم دبليو، عن إطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلى 58.713 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب احتمال نشوب حريق مرتبط بضفيرة أسلاك نظام التكييف.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان صني موديل 2027، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان، وتم صناعة صني الجديدة في مصنع الشركة بمدينة أجواسكالينتس في المكسيك .