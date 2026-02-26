شاهد| لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي 2026

أعلنت شركة لامبورجيني عن طرازها الجديد لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026، وتنتمي أوروس بيرفورمانتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية الخارقة، وتمتلك تصميما عصريا وأنيقا.

مواصفات لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026

تمتلك سيارة لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026 تصميم جذاب بفضل أحتوائها علي، مصابيح مطورة، وصدادات أعيد نحتها لتوفير انسيابية أفضل تبرز الحواف الإضافية والجناح الخلفي الضخم لزيادة القوة الضاغطة بنسبة تصل إلى 38%، وذلك يحدث ثبات أسطوري عند السرعات العالية، ويوجد بالمقصورة مزيج من الكربون فايبر والكانتارا، وبها شاشات تعمل باللمس توفر تحكم كامل في أوضاع القيادة .

محرك لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026

تستمد سيارة لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وبها محرك كهربائي، وتنتج قوة 800 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة،

سعر لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026

ستباع سيارة لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 100 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لامبورجيني في صناعة السيارات

أسس فيروتشيو شركة لامبورجيني في سانت أجاتا بولونيزي بعد خلافه مع إنزو فيراري حول جودة سياراته، وعرضت أول نموذج 350 GTV في 1963، ثم تم إطلاق الإنتاج التجاري 350 GT عام 1964.

وفي عام 1970 اطلقت "ميورا" (Miura) التي حددت مفهوم السيارات الخارقة، وتلاها "كونتاش" (Countach) بتصميمها الجريء، وواجهت الشركة أزمات مالية وباع فيروتشيو حصته في السبعينيات، لتمر الشركة بملكية مستثمرين مختلفين قبل استحواذ مجموعة كرايسلر، ثم أودي لاحقاً.

وفي عام 1998 وهي تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن، أطلقت طرازات تاريخية مثل "مورسيلاجو" (Murciélago)، و"جالاردو" (Gallardo) الأكثر مبيعاً، و"أفينتادور" (Aventador)، وصولاً إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "أوروس" (Urus) .