شاهد| كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 بمواصفات مذهلة

كشفت شركة كوبرا عن طرازها الجديد كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026، وتنتمي VZ5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بالاضافة إلي ان سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 الجديدة من شركة كوبرا الإسبانية لا تمثل مجرد عودة، ولكنها ولادة جديدة للسرعة والأناقة بنكهة أوروبية جريئة.

محرك كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026

تستمد سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 385 حصان، وبها عزم دوران 480 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

تعمل سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 بنظام الدفع الكلي الذكي (AWD) الذي يوزع القوة بكفاءة مذهلة بين العجلات، ويمنحها تسارع قوي وتحكم فائق في المنعطفات.

مواصفات كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026

تحتوي سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أعيد تصميمها بالكامل تتضمن شبك أسود لامع وصدادات سفلية جديدة تزيد من انسيابيتها، وبها أقواس عجلات أعرض تمنح السيارة وقفة عضلية ملفتة، وبها عجلات رياضية خفيفة الوزن مقاس 20 بوصه، وبها أنابيب عادم مزدوجة بلون نحاسي تضيف هوية فريدة لهذه النسخة الحصرية.

بالاضافة إلي ان سيارة كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 بها، مقاعد رياضية تحتضنك بإحكام أثناء القيادة الديناميكية، وبها شاشة عدادات رقمية كبيرة، وشاشة معلومات وسطية تعطي تجربة تكنولوجية متقدمة.

وجدير بالذكر ان إنتاج كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 سيقتصر إنتاجها على 4000 نسخة فقط حول العالم، ما يجعلها طراز نادر لهواة التميز والسرعة.

نبذة عن شركة كوبرا في صناعة السيارات

كوبرا هي علامة سيارات إسبانية رياضية مستقلة تأسست عام 2018، ونشأت في الأصل كفئة رياضية لشركة سيات التابعة لمجموعة فولكس فاجن، وتركز كوبرا على دمج الأداء العالي والتصميم الجذاب، وتتميز حالياً بتوجه نحو السيارات الرياضية والهجينة والكهربائية.

وانطلقت كوبرا في عام 2018 كعلامة تجارية مستقلة عن سيات، بعد أن اكتسبت فئة كوبرا الرياضية شعبية واسعة، ورغم استقلاليتها، تظل كوبرا جزء من مجموعة فولكس فاجن.