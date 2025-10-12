سعر أودي كيو 5 موديل 2026 في السعودية| صور

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي كيو 5 موديل 2026، وتنتمي كيو 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أودي كيو 5 موديل 2026

مواصفات أودي كيو 5 موديل 2026

زودت سيارة أودي كيو 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات، شاشة للسائق مقاس 11.9 بوصه، وبها شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصه، وبها شاشة للراكب الأمامي مقاس 10.9 بوصه، وبها شاشة على الزجاج أمام نظر السائق هيد اب ديسبلاي.

أودي كيو 5 موديل 2026

وبالاضافة إلي ان أودي كيو 5 موديل 2026 بها، نظام إضاءة محيطية (Mood Lights) يضفي لمسة من الفخامة، وبها نظام النقطة العمياء، وبها مساعد الحفاظ على المسار، وبها الرادار التفاعلي، وبها كاميرات 360 درجة، وبها نظام الأمان المبتكر لفتح الأبواب الذي يمنع الفتح في حال اقتراب سيارة من الخلف، وبها مقعد خلفي مريح مزود بنظام تكييف وتدفئة وشواحن USB-C، وسقف بانوراما .

محرك أودي كيو 5 موديل 2026

تستمد سيارة أودي كيو 5 موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 367 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

أودي كيو 5 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة أودي كيو 5 موديل 2026 محرك 4 سلندر ، ينتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 340 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 226 كم/ساعة .

أودي كيو 5 موديل 2026

وتعمل النسختين بنظام كواترو للدفع الرباعي الشهير من شركة أودي، وتعتمد Q5 على تقنية مايلد هايبرد (Mild Hybrid)، التي تستخدم بطارية صغيرة ومحرك كهربائي لتعزيز الانطلاق وتوفير الوقود في بعض الحالات، دون أن تكون سيارة كهربائية بالكامل.

سعر أودي كيو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أودي كيو 5 موديل 2026 تباع بسعر 232 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة أودي كيو 5 موديل 2026 تباع بسعر 240 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة أودي كيو 5 موديل 2026 تباع بسعر 307 ألف ريال سعودي .