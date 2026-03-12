أخبار السيارات| سعر فورد إكسبلورر 2026 في السعودية .. كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إكسبلورر موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتتميز بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من إصدارات هيونداي أيونيك 5، وتسلا موديل Y، وفولكس فاجن ID.4.

تعد سيارة فولفو EX60 موديل 2027 بمثابة خطوة طموحة من الصانع السويدي لإعادة تعريف مفهوم الفخامة الهادئة والاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي.

كشفت شركة كرايسلر عن طرازها الجديد كرايسلر باسيفيكا موديل 2027، وتنتمي باسيفيكا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .