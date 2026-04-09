بوجاتي EB 112 النادرة تباع بهذا السعر

كشفت شركة بوجاتي عن طرازها بوجاتي EB 112 موديل 1993، وتمتلك تصميم عصري نادر، وبها محرك 12 سلندر، وقطعت مسافة 288 ألف/كم فقط منذ تسعينيات القرن الماضي .

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

بوجاتي EB 112 صممها العبقري جيورجيتو جيوجيارو لتكون أفخم وأسرع سيدان في العالم، قبل أن تعصف رياح الإفلاس بشركة بوجاتي في ذلك الوقت وتوقف هذا الحلم.

سيارة بوجاتي EB 112 القديمة النادرة للبيع

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

تطل علينا بوجاتي EB 112 كـ واحدة من أصل 3 نسخ فقط صممت عبر الزمن، وتعرض في مزاد آر إم سوثبي (RM Sotheby’s) في موناكو .

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

قصة بوجاتي EB 112 القديمة

تعود جذور سيارة بوجاتي EB 112 القديمة إلى حقبة رومانو أرتيولي، الرجل الذي أعاد علامة بوجاتي في إيطاليا أواخر الثمانينيات.

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

وذلك بعد إطلاق السوبر كار EB 110، كلف أرتيولي المصمم جيوجيارو برسم سيارة فائقة الفخامة مستوحاة من طرازات الثلاثينيات الكلاسيكية، وبعد تقديم النموذج الأول في 1993، أفلست الشركة، وتم بيع أصولها.

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

واستحوذ جيلدو بالانكا باستور مالك فريق موناكو للسباقات على ثلاث هياكل غير مكتملة، وقام بإنهاء تصنيعها لتصبح سيارات صالحة للسير على الطرقات.

محرك بوجاتي EB 112 القديمة

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

تحصل سيارة بوجاتي EB 112 القديمة علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي، وتنتج قوة 456 حصان، وبها عزم دوران 590 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 300 كم/ساعة .

سعر بوجاتي EB 112 القديمة

بوجاتي EB 112 موديل 1993 القديمة

يتراوح سعر سيارة بوجاتي EB 112 القديمة من 6.5 إلي 8.6 مليون ريال سعودي .