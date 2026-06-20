جيلي تقدم إمجراند i-HEV الهجينة.. وهذا سعرها عالميًا

تعزز شركة جيلي موقعها في قطاع السيارات الهجينة داخل السوق الصينية؛ من خلال طرح طراز إمجراند i-HEV، الذي يأتي بعدد من الفئات، مع أسعار تبدأ من 87,900 يوان.

أبعاد جيلي إمجراند i-HEV

تأتي جيلي إمجراند i-HEV بأبعاد وتصميم من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4.82 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.89 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.48 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.76 متر، وتعتمد السيارة على جنوط بقياس 17 بوصة، إلى جانب تصميم خارجي يتسم بواجهة أمامية كبيرة وشبك كبير يندمج مع مصابيح أمامية بتقنية LED.

جيلي إمجراند i-HEV

إمجراند i-HEV والمنظومة الهجينة

تعتمد إمجراند i-HEV على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 110 أحصنة، أي ما يعادل 82 كيلوواط، ويعمل هذا المحرك بالتكامل مع منظومة دفع كهربائية متقدمة تضم محرك بقوة 188 حصاناً يعمل كهربائيًا، بقدرة 140 كيلوواط، وناقل سرعات أوتوماتيك طراز DHT.

تجهيزات جيلي إمجراند i-HEV

توفر جيلي مجموعة من التجهيزات التي تركز على الجانب التقني والراحة، وتضم السيارة نظاماً صوتياً مكوناً من 6 سماعات، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة بقياس 14.6 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية LCD بقياس 10.2 بوصة.

جيلي إمجراند i-HEV

كما تشمل التجهيزات مقوداً متعدد الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، إضافة إلى مثبت سرعة ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام المحافظة على المسار، إلى جانب وسائد هوائية أمامية وجانبية لتعزيز مستويات الأمان.

جيلي إمجراند i-HEV

أسعار جيلي إمجراند i-HEV

تطرح إمجراند i-HEV في الصين بثلاث فئات رئيسية تختلف في مستوى التجهيزات، حيث تأتي فئة Wind Chaser بسعر يبدأ من 87,900 يوان، أي ما يعادل نحو 13,010 دولارات، وتليها فئة Light Chaser بسعر يبلغ 93,900 يوان، أي حوالي 13,895 دولاراً، أما الفئة الأعلى تجهيزاً Peak فتصل إلى 97,900 يوان، بما يعادل 14,490 دولاراً.