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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

جيلي إمجراند i-HEV الهجينة
جيلي إمجراند i-HEV الهجينة
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي إمجراند i-HEV الهجينة، وتنتمي إمجراند i-HEV لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

أبعاد جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

تأتى سيارة جيلي إمجراند i-HEV الهجينة بطول 482 متر، وعرض 189 متر، وارتفاع 148 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 276 متر .

جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

محرك جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

تحصل سيارة جيلي إمجراند i-HEV الهجينة علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وبها محرك كهربائي بقوة 188 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

زودت سيارة جيلي إمجراند i-HEV الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية حادة، وبها شبك أمامي كبير، وبها مقابض أبواب تقليدية، وبها خط سقف انسيابي، وبها وجنوط مقاس 17 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 14.6 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية LCD مقاس 10.2 بوصة، وبها عجلة قيادة رباعية الأذرع بتصميم مسطح من الأسفل.

جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي إمجراند i-HEV الهجينة بها، مجموعة أزرار فعلية أسفل الشاشة، ويضم الكونسول الوسطي شاحنين لاسلكيين للهواتف وحاملي أكواب وناقل حركة قابل للسحب، وتدعم المقاعد الأمامية الضبط الكهربائي، وحصل الصف الثاني على مسند رأس وسطي مدمج ومسند ذراع، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها نظام قيادة مساعد من المستوى الثاني (L2) يشمل مثبت سرعة متكيف، وبها فرملة طوارئ ذاتية (AEB)، وبها مساعد الحفاظ على المسار (LKA)، وبها وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، وبها ستائر هوائية جانبية تمتد بطول المقصورة.

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات 

جيلي إمجراند i-HEV الهجينة

تأسست شركة جيلي عام 1986 لتصنيع قطع غيار الثلاجات، ثم دخلت عالم السيارات رسمياً عام 1997، لتصبح أول شركة سيارات خاصة في مجموعة تشجيانج جيلي القابضة، وتطورت من شركة محلية صغيرة إلى عملاق عالمي يمتلك الآن علامات تجارية كبرى مثل فولفو ولتس .

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