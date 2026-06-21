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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه كابتيفا اي في 2026 تباع بهذه المواصفات

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026
شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026، وتنتمي كابتيفا اي في لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تتوافر سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4745 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

محرك شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تنتج سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 قوة 201 حصان، وبها بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 415 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 بها، زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 399 ألف جنيه .

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