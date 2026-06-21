بتقنية REEV.. المواصفات الكاملة لسيارة دونج فينج 007 | صور

تُعد دونج فينج الصينية واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، وتمتلك تاريخاً طويلاً في تطوير وإنتاج مركبات متنوعة للأسواق العالمية.

وتواصل دونج فينج تعزيز تواجدها عالميًا في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تقدم الشركة طراز 007 الذي يعتمد على تقنية المدى الموسع REEV، وهي إحدى التقنيات التي تجمع بين الاعتماد الأساسي على الطاقة الكهربائية والاستفادة من محرك بنزين مخصص لدعم مدى القيادة.

دونج فينج 007

أبعاد دونج فينج 007

يبلغ طول السيارة دونج فينج 007 نحو 4.880 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.895 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 1.460 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.915 متر، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,830 كيلوجراماً.

دونج فينج 007 وتقنية المدى الموسع

تعتمد السيارة على نظام كهربائي من فئة REEV، حيث تقوم منظومة الدفع الأساسية على الطاقة الكهربائية، بينما يتولى محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مهمة دعم البطارية وإطالة مدى القيادة عند الحاجة.

دونج فينج 007

وتعمل هذه المنظومة مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع خلفي للعجلات، وتنتج السيارة قوة إجمالية تبلغ 218 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 310 نيوتن متر.

مدى قيادة دونج فينج 007

تستفيد دونج فينج 007 من بطارية بسعة 28.4 كيلوواط ساعة، وهي أحد العناصر الأساسية في منظومة التشغيل المعتمدة على المدى الموسع، ويساهم هذا النظام في تحقيق مدى قيادة إجمالي يصل إلى 800 كيلومتر.

كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود مكافئ يبلغ 22.1 كيلومتراً لكل لتر، في حين تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

دونج فينج 007

دونج فينج 007 ووسائل الحماية

حصلت السيارة دونج فينج 007 على مجموعة من أنظمة الدعم الإلكتروني، وتشمل هذه التجهيزات نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، إلى جانب التحذير من التصادم الخلفي، فضلاً عن مساعد القيادة في الازدحام المروري ومساعد الطرق السريعة.

كما زودت السيارة بحساسات ركن جانبية وخلفية للمساعدة أثناء الاصطفاف، بالإضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية رؤية 540 درجة، وتضم السيارة أيضاً منظومة متكاملة من أنظمة المكابح الحديثة والوسائد الهوائية المخصصة لحماية الركاب.

دونج فينج 007

تجهيزات دونج فينج 007

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات، حيث تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لعرض بيانات القيادة.

كما يتوفر نظام صوتي ترفيهي، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وإضاءة داخلية، بالإضافة إلى مقعد سائق يدعم التعديل عبر 6 وضعيات مختلفة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما زودت السيارة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي.