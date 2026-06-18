مقارنة بين .. شيرى اريزو 5 و جاك J7 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 و جاك J7 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تمتلك سيارة جاك J7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تستمد سيارة جاك J7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك J7 موديل 2026

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 39 ألف جنيه .