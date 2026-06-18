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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفسك اي 5 بلس 2027 تباع بهذه المواصفات والأسعار | صور

دفسك اي 5 بلس موديل 2027
دفسك اي 5 بلس موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دفسك اي 5 بلس موديل 2027 ، وتنتمي اي 5 بلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 214 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 129 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

زودت سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تمتلك سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر دفسك اي 5 بلس موديل 2027

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 494 ألف جنيه .

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