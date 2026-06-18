تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية 6% في مايو

سجلت صادرات السيارات الكورية الجنوبية تراجعا خلال شهر مايو الماضي، متأثرة باضطرابات في سلاسل الإمداد، عقب حريق اندلع بأحد مصانع مكونات السيارات، ما انعكس على معدلات الإنتاج والتصدير.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن قيمة صادرات السيارات بلغت 5.83 مليار دولار خلال مايو، بانخفاض 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الشحنات الموجهة إلى عدد من الأسواق الرئيسية تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 1%، وإلى أمريكا اللاتينية 3.6%، بينما تراجعت إلى الاتحاد الأوروبي 6.5%، وإلى الشرق الأوسط 4.2%، وفي المقابل، حققت الصادرات إلى أوقيانوسيا وأفريقيا نموا بنسبة 20.1% و16.1% على التوالي.

ورغم تراجع إجمالي الصادرات؛ واصلت السيارات الصديقة للبيئة أداءها القوي، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار دولار.

وعلى صعيد السوق المحلية، انخفضت مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 10.3% خلال مايو لتسجل 127.3 ألف سيارة، وتراجعت مبيعات السيارات المنتجة محليا بنسبة 14.2% إلى 96.2 ألف سيارة، في حين ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 4.8% لتصل إلى 31 ألف سيارة.

كما أظهرت البيانات تراجع إنتاج السيارات في البلاد بنسبة 8.2% ليبلغ نحو 329.6 ألف سيارة، وانخفض إنتاج "هيونداي موتور" بنسبة 12% و"كيا" بنسبة 2%، فيما سجلت شركات "جنرال موتورز كوريا" و"كيه جي موبيليتي" و"رينو كوريا موتورز" تراجعات بلغت 6.6% و8% و46.5% على التوالي.

وأكدت وزارة التجارة أن نتائج مايو تأثرت بشكل مباشر بالحريق الذي أصاب أحد موردي قطع الغيار، مشيرة إلى توقعات بعودة الإنتاج والصادرات إلى مسارها الطبيعي تدريجي اعتبار من يونيو مع استقرار الإمدادات.