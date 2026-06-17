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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
كريم عاطف

أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات "جيلي إمجراند" موديلات 2025 و2026، وذلك بالتنسيق مع شركة أوتو موبيليتي الوكيل الرسمي للعلامة التجارية في مصر، عقب رصد عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود "الكانستر".

أوضح الجهاز أن العيب التصنيعي قد يتسبب في عدم القدرة على ملء خزان الوقود بالسعة الكاملة، أو حدوث استهلاك غير منتظم للوقود، أو تعرض خزان الوقود لشفط وتغير في شكله من الأسفل، الأمر الذي يستدعي إجراء فحص فني وإصلاح وقائي للمركبات المتأثرة.

أكدت شركة أوتو موبيليتي أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وحرصها على حماية مستخدمي سياراتها، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والضوابط التنظيمية المعمول بها.

وأضافت الشركة أن الإجراءات تتم بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك، بهدف اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وتحسين الأداء الفني للمركبات وتعزيز عوامل الأمان والسلامة.

ناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء الفحص الفني والإصلاح المجاني لمنظومة تهوية خزان الوقود "الكانستر" دون تحمل أي رسوم أو تكاليف إضافية.

وأوضح الجهاز أن الخدمة ستتم من خلال الحجز المسبق عبر الخط الساخن للشركة على رقم 16402، بما يضمن تنظيم العمل وسرعة تنفيذ عمليات الفحص والإصلاح وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه المستمر على حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأوضح أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من وكيل العلامة التجارية يفيد بوجود عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود، قد يترتب عليه عدد من المشكلات الفنية المتعلقة بكفاءة تشغيل المركبة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات الاستدعاء والفحص الوقائي.

أشار "السجيني"، إلى أن الشركة أبلغت الجهاز بكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالحالة، إلى جانب الإجراءات التصحيحية المعتمدة للتعامل مع السيارات المتأثرة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلة والحفاظ على حقوق المستهلكين وسلامتهم.

شدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في متابعة مثل هذه الحالات بصورة دقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري.

وأكد الجهاز أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يعزز الشفافية ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.

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