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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفسك اي 5 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

دفسك اي 5 موديل 2027
دفسك اي 5 موديل 2027
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دفسك اي 5 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دفسك اي 5 موديل 2027 ، وتنتمي اي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

زودت سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 175 حصان، وتحتاج إلي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 17.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 87 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دفسك اي 5 موديل 2027

تحتوي سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد .

دفسك اي 5 موديل 2027

بالاضافة إلي دفسك اي 5 موديل 2027 بها، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات الصمري بفئة واحدة سعرها مليون و 294 ألف جنيه .

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