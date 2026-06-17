مع البنزين والكهرباء.. BMW X5 الجديدة تراهن على الهيدروجين

دخلت سيارة الطرق الوعرة الألمانية الأيقونية BMW X5 مرحلة التطوير النهائي والمكثف لجيلها الجديد كليًا؛ حيث أطلقت الشركة البافارية لقطات تمويهية رسمية لخطوط التصميم الخارجي أثناء الاختبارات الشاقة على حلبة "نوربورغرينج" العريقة وفي محيط مصنع "سبارتانبورج" الأمريكي.

وتؤكد المؤشرات اللوجستية أن العرض العالمي الأول للمركبة بات وشيكًا للغاية، لتقدم الشركة صدمة هندسية واستثمارية للمنافسين عبر بناء شاسيه موحد قادر على استيعاب 5 منظومات دفع ميكانيكية وبيئية مختلفة تلبي كافة تطلعات المستهلكين في صالات العرض الدولية.

مرونة استثمارية فائقة تجمع البنزين والديزل والمنظومات الهجينة

تأتي الـ X5 الجديدة لتدعم خيارات الطاقة التقليدية والمطورة؛ حيث سيتوفر طراز "X5 40 xDrive" القياسي بمحرك بنزين تيربو مكون من 6 أسطوانات سعة 3 لترات مدعوم بنظام هجين خفيف (48V)، ليرتفع الناتج المادي الإجمالي إلى 400 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 428 رطلاً/قدم.

كما تحافظ الشركة على محركات الديزل المتطورة للسوق الأوروبية عبر فئة "40d xDrive". وللباحثين عن الشحن الخارجي، تقدم بي إم دبليو فئة الـ Plug-in Hybrid المطورة "X5 50e xDrive" بقوة ممتدة تصل إلى 490 حصانًا وعزم دوران يبلغ 516 رطلاً/قدم، مما يسمح للشاسيه بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 5 ثوانٍ فقط.

النسخة الكهربائية الأقوى "iX5" وبطارية الهيدروجين المستقبلية لعام 2028

تتمثل القفزة الرقمية الكبرى في إطلاق النسخة الكهربائية بالكامل لأول مرة تحت اسم "iX5 60 xDrive"، والتي تعتمد برمجياً على الجيل السادس من تقنية (eDrive) بمعمارية 800 فولت وبطارية عملاقة بسعة 144 كيلوواط/ساعة هي الأضخم في تاريخ الشركة.

وتولد المحركات المزدوجة للمركبة قوة مرعبة تبلغ 578 حصانًا تسمح بتسارع الشاسيه إلى 100 كم/س في 4.7 ثوانٍ فقط.

ولن تتوقف الرؤية الاستثمارية عند هذا الحد، بل أعلنت الشركة رسميًا عن إطلاق فئة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV) بحلول عام 2028 بالتعاون مع تويوتا، تعتمد على 7 خزانات مسطحة ومصنوعة من ألياف الكربون مدمجة بالكامل أسفل الأرضية دون المساس بمساحة المقصورة الداخلية للملاك.

زودت بي إم دبليو الجيل الجديد بنظام التحكم الديناميكي الثوري المستعار من فئات نيو كلاس والمسمى "قلب الفرح" (Heart of Joy)، وهو عقل برمجى مركزي يعمل بسرعة تفوق الأنظمة السابقة بـ 10 مرات، ويقوم بتحليل وموازنة قوى التعليق، والمكابح، وتوزيع عزم الدوران في أجزاء من الثانية لتقليص عيوب الانزلاق وتأمين ثبات هائل للمركبة عند المنعطفات الحادة.

وستطرح طرازات عام 2027 ماديًا عبر شبكات الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون حزم دعم فني متميزة وصيانة مخصصة لمنظومات التبريد والجهد العالي لضمان أعلى معايير الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين في صالات العرض المحلية.