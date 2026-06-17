أول سيارة كهربائية بقوة 1140 حصانًا تحطم أسطورة المدى بمسافة 9300 ميل

انطلقت رحلة برية تاريخية ممتدة بالغة الأهمية تحت اسم “رحلة ماركو بولو”، لتمثل الاختبار العملي الأقوى لمنظومات الطاقة الكهربائية الحديثة وتبديد شكوك المستهلكين حول السفر للمسافات الطويلة.

وتهدف هذه المغامرة الاستثمارية واللوجستية الفريدة إلى قيادة سيارة كهربائية خارقة لقطع مسافة مرعبة تبلغ 9300 ميل (حوالي 15 ألف كيلومتر) انطلاقًا من إيطاليا وصولاً إلى هونج كونج، تتبعًا لخطى طريق الحرير التاريخي، بهدف إثبات أن البنية التحتية والتقنيات الرقمية للمركبات الكهربائية باتت جاهزة تمامًا لمنافسة سيارات الاحتراق الداخلي في أشق الظروف البيئية.

قوة الشحن فائق السرعة تعادل زمن ملء خزان الوقود

تعتمد الرحلة الهجومية على استعراض القدرات الهندسية لسيارة "دنزا زد 9 جي تي"، المزودة بالجيل الثاني من بطاريات “بليد” المبتكرة بسعة 122.49 كيلوواط/ساعة.

وتكمن المفاجأة اللوجستية والميكانيكية للمركبة في دعمها لتقنية الشحن الفائق الحصرية المعروفة باسم “فلاش شارج” والمطورة بواسطة شركة (BYD)؛ حيث تتيح هذه التكنولوجيا برمجيًا وميكانيكيًا شحن البطارية ماديًا من 10% إلى 97% في غضون 9 دقائق فقط، وهي سرعة مذهلة تعادل ضعف سرعة الشحن السريع المتوفرة في طرازات شهيرة مثل "هيونداي أيونيك 5"، مع القدرة على رفع الشحن من 10% إلى 70% في 5 دقائق فقط لتقليص فترات الانتظار تمامًا.

قوة حصانية مرعبة وتوزيع ميكانيكي ثلاثي المحركات على الشاسيه

إلى جانب الكفاءة اللوجستية لمنظومة الشحن، تتمتع سيارة الواجن الرياضية الفاخرة بأداء ميكانيكي خارق يتحدّث لغة الأرقام الصارمة؛ إذ تم تزويد الشاسيه المتطور بمنظومة دفع ثلاثية المحركات الكهربائية (Tri-motor setup) تولد طاقة إجمالية مادية تبلغ 850 كيلوواط، ما يعادل 1140 حصانًا.

دنزا Z9GT في 2026

وتمنح هذه القوة الطاغية المركبة تسارعًا مذهلاً يسمح لها بالانطلاق ماديًا من الثبات إلى سرعة 100 كم/س (62 ميلاً/س) في غضون 2.7 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى ممتدة تبلغ 268 كم/س (167 ميلاً/س)، مما يضمن ثباتاً ودقة هندسية عالية على الطرق السريعة وغير الممهدة.

لا تقف هذه الرحلة عند حدود الترويج والاستعراض الثقافي فقط، بل تمثل تمهيدًا استثماريًا لتوسيع شبكة شحن "Flash Charging" التابعة لـ BYD داخل الأسواق الأوروبية لتعزيز الثقة في صالات العرض.

وتسعى الشركة لوجستيًا من خلال هذا الاختبار الشاق إلى رصد أي عيوب تشغيلية وإثبات حصانة أجزاء المحركات والبطارية، تمهيدًا لطرح الطراز عالميًا ومحليًا عبر الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون حزم دعم فني شاملة وصيانة دورية لمنظومات الجهد العالي، لضمان أعلى مستويات الأمان والتوثيق المالي للمستهلكين والملاك الباحثين عن سيارة نادرة تجمع بين الأداء الخارق والعملية اللامحدودة.